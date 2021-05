Maláčová: Důchodcům 300 korun nad rámec valorizace. Návrh jsme chystali dva roky

Lednová průměrná valorizace penzí teď vychází asi na 450 Kč, podle vás to je ale málo. Vy i hnutí ANO jste už připustili vyšší přidávání. O kolik si tedy důchodci polepší?

Musíme to rozseknout v řádu týdnů, pokud to máme legislativně stihnout. Protože valorizace nad zákonem dané částky musí schválit parlament. Jsme limitováni volbami a já bych to chtěla propojit s debatou o spravedlivé důchodové reformě. Za mě je důležité, abychom udělali systémové změny, protože cílem důchodové reformy je finanční udržitelnost, vyšší spravedlnost a také srozumitelnost systému.

Takže byste šla raději cestou úpravy valorizace než jednorázového příspěvku jako loni v prosinci?

Preferuji navýšení důchodů o pevnou částku, která bude pro všechny stejná. Na měsíční bázi.

Premiér Andrej Babiš (ANO) prohlásil, že průměrný důchod by měl v příštím roce přesáhnout 16 tisíc korun. Senioři by si tak v průměru mohli polepšit zhruba o 650 korun. O kolik by to mělo být podle vašich představ?

Alespoň 300 korun měsíčně nad rámec té zákonné valorizace, která má být průměrně 450 Kč. Stejná částka pro všechny pomůže zejména nízkopříjmovým seniorům a seniorkám, ale také invalidům. Poradím se s kolegy ve vládě, i s ohledem na státní rozpočet.

Zákonná valorizace je pro příští rok poloviční, než jsme byli zvyklí, je důležité, abychom udrželi tempo růstu důchodů. Stále máme milion důchodců, kteří mají pod 14 tisíc Kč, a to pro mě není představa důstojného stáří.

Zmínila jste důchodovou reformu. Další volební období končí a Česko stále dlouho vyhlíženou reformu nemá. Proč?

Ministryní budu v červenci tři roky a rok a půl jsme neřešili nic jiného než pandemii. Já osobně jsem byla velmi zatížená tím, řešit ochranu obyvatel zejména před ekonomickými dopady: řešit ztrátu práce, propad příjmů, všechny tyto věci, které spadají do portfolia ministryně práce a sociálních věcí. Přesto plníme tuším na 95 procent programové prohlášení vlády ze strany MPSV a máme splněno všechno, co jsme si v programovém prohlášení předsevzali, včetně důchodové reformy, kterou jsem minulý týden předložila na vládu.

Vámi ohlášenou reformu tvoří tři důchodové novely. Čas do voleb se ale rychle krátí. Dá se to vůbec ještě stihnout schválit?

Pokud to myslí ostatní politické subjekty vážně a jde jim o to, abychom konečně měli důchodovou reformu, tak šanci to má, protože na základním principu je shoda. To znamená na nové architektuře důchodového systému. Koneckonců když si projdete politické programy našich konkurentů, tak chtějí to samé.

Je shoda také na tom, že v našem důchodovém systému musí být oceněna péče. Ti, kdo vychovávají budoucí generace a kvůli tomu mají nižší důchod, tak musí být oceněni také finančně. Rozdíly v penzích žen a mužů jsou obrovské.

Třetí věc je harmonogram. Pokud se dostane v květnu důchodová reforma na vládu, v červnu proběhne první čtení, a když zkrátíme lhůty, tak může druhé čtení proběhnout v červenci. A pokud se poslanci rozhodnou, že nebudou mít prázdniny dva měsíce, jak je to v létě obvyklé, ale například čtrnáct dní, tak můžeme ještě v červenci nechat proběhnout třetí čtení.

Koneckonců o důchodech diskutujeme třicet let, diskutovali jsme tedy dlouho. V srpnu se pak může důchodovou reformou zabývat Senát, a pokud se zákon do Sněmovny vrátí, což se může stát, tak v září o tom může dolní komora hlasovat znovu, a tím pádem vše stíháme.

Tvrdíte, že opozice s reformou souzní. Ze všech stran ale zaznívá kritika, že není vyřešeno její financování…

Jsme pár měsíců před volbami a ze všeho se dělá opoziční politika, politika v tuto chvíli ztrácí věcnost. Na druhou stranu návrh je poctivě vydiskutován, diskutovali jsme ho skoro dva roky, dala nám za pravdu i OECD. Pokud máme v programovém prohlášení vlády, že provedeme důchodovou reformu, musíme tento slib splnit. Všechny politické strany říkají, že směr je správný. Tak pojďme mít konečně věcnou diskusi, jsem zvědavá na argumenty konkurence. Zatím jsem žádné neslyšela.

Příštích pět let bude důchodová reforma stát 25 miliard celkově a já požaduji, aby peníze šly z Národního plánu obnovy, koneckonců to chtěla i Evropská komise. A pevně doufám, že se nám to ještě podaří vyjednat. Věřím, že v průběhu těchto pěti let, kdy budou finance z plánu obnovy, se shodneme na daňové reformě.

Bavili jsme se o tom minulý týden i s panem prezidentem Zemanem, protože destrukce státního rozpočtu, kterou spáchaly ANO a ODS (zrušení superhrubé mzdy – pozn. redakce), bude mít obrovské následky. Daňová reforma je nutná. Příští vláda musí daňový systém z 90. let kompletně překopat, potřebujeme změnit daňový mix.

Jak?

Musíme přestat brutálně zdaňovat práci, musíme jít cestou majetkových daní pro bohaté, zdanění kapitálu. Stát musí danit tam, kde peníze jsou, a od těch, kteří doposud daně neplatili. To je hlavní myšlenka. Je to progrese jak u fyzických osob, tak firem. Normální pracující lidi nebo malé firmy nesmíme přetěžovat. Potřebujeme ministra financí s odvahou řešit daňové výjimky.

Chceme zavedení sektorových daní, jako je digitální a bankovní daň. A zejména chceme skoncovat s daňovými ráji, to je klíčové. Vyvádění zisků ve výši půl bilionu je obrovský hřích na České republice, který musíme zastavit. Zatím se o tom pouze mluví.

Nejsem si jist, jestli myšlenka daňové progrese či vyšších majetkových daní nadchne coby budoucí krytí penzijní reformy pravicovou opozici ve Sněmovně.

Ale pravicová opozice nemá ve Sněmovně většinu.

Stejně se vás budou ptát na krytí reformy. A odhady výpadku důchodového systému hovoří až o 60 miliardách ročně.

Takové výpočty jsou špatné. Jak jsem řekla, příštích pět let to má činit celkově 25 miliard. Když se na to podíváte, tak minimálně základní důchod, který má reforma zavést, nyní pobírají téměř všichni až na zhruba 120 tisíc lidí, kteří byli pravděpodobně v 90. letech buď dlouhodobě nemocní, o někoho pečovali, nebo byli několik let bez zaměstnání, protože mají důchod pod 10 tisíc korun. Ale to je drobnost, co se týče nákladů.

Když se zaměříme na náročné profese, tak ty jsou paradoxně v prvních letech výdělečné, protože zaměstnavatelé budou v jejich případě odvádět vyšší sociální pojištění, a navíc jejich dřívější odcházení do důchodu bude nabíhat postupně.

A co se týká výchovného, tak tam bude velká úspora na dávkách, protože v tuto chvíli mají ženy až o 3000 Kč v průměru menší důchody v porovnání s muži. Ženské důchody jsou často pod hranicí chudoby, a tím pádem se jim díky navýšení o 500 Kč za vychované dítě aspoň trochu uleví. Myslím si, že člověk, který celý život pracoval a pečoval o své blízké, tak by neměl chodit každé tři měsíce na úřad práce žádat o dávky.

Takže se uleví i dávkovému systému a my si to jenom přelejeme do důchodového systému. Je to i důstojnější, systémové a hlavně spravedlivé.

Penzijní systém se loni kvůli koronakrizi a vládním protiopatřením propadl po třech letech přebytků do schodku. Jak to dopadne letos?

Predikci máme, ale je potřeba si říct, že je to věštění z křišťálové koule. Vývoj pandemie nikdo neodhadl. Pandemie způsobila propad ekonomiky, odpouštěli jsme ale také odvody firmám do 50 zaměstnanců, aby nemusely propouštět, a minulý rok jsme také živnostníkům odpustili minimální odvody na půl roku.

Situace letos bude podobná jako minulý rok. Jsme ale otevřená malá ekonomika závislá na zahraničí, zejména na Německu. A německá ekonomika se velmi rychle zotavuje a čísla jsou překvapivě mnohem lepší, než analytici uváděli. Pevně doufám, že se s tím svezeme. Čísla o nezaměstnanosti to naznačují. Nezaměstnanost nám lehce klesla na 4,1 procenta a to je strašně dobrá zpráva.

Ano, ale protože je tu pořád program Antivirus, kdy státní příspěvky brání propouštění.

To máte pravdu. Na druhou stranu já velmi nesouhlasím s tím, že Antivirus udržel zombie pracovní místa, to je nesmysl. Antivirus B je postaven na tom, že zaměstnavatelé každý měsíc za každé pracovní místo doplácejí 40 procent. Pokud takové pracovní místo nemá budoucnost, tak by to nedělali.

Myslím si, že tam pohyb bude zejména v sektorech, které byly zavřeny, to uvidíme, to je zase áčko (Antivirus A), kde platíme 100 procent. Nicméně si myslím, že nejhorší už máme za sebou. Jakmile vypneme Antivirus a kompenzační bonus, nezaměstnanost stoupne. Ten drobný pohyb ale vykryje zvýšená sezonní poptávka po pracovní síle.

Sněmovnou už prošel kurzarbeit. Nahradí Antivirus, který má v květnu skončit?

Antivirus zafungoval skvěle. Nechci předjímat, doufáme, že pandemická situace bude za pár týdnů passé. Jakmile to situace umožní, chci Antivirus vypnout. Stejně jako izolačku, stejně jako krizové ošetřovné. A také už pracovně ulevit ministerstvu práce a sociálních věcí, které za rok a čtvrt odvedlo velký kus práce, a zejména pak ulevit i státnímu rozpočtu.

Důležité je, že největší škody byly díky těmto záchranným programům zažehnány, ale jakmile to bude epidemiologicky možné, navrhnu vládě ukončení všech záchranných programů MPSV.