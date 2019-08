Malá domů pro Prahu sobě ve Šlechtově restauraci? Čižinský to schytává ze všech stran

„Hledali jsme nejefektivnější způsob, jak vybrat nejlepšího provozovatele. Šlechtova restaurace není žádný suprkšeft, jak si někdo myslí. Efektivní výběrové řízení může být stejně tak otevřené jako uzavřené. Když hledáte tak specifickou společnost, myslím, že uzavřené výběrové řízení je naprosto adekvátní,“ řekl Novinkám předseda představenstva městské společnosti Obecní dům, a. s., Vlastimil Ježek, která výběrové řízení zajišťovala.

Vyhrál kandidát Prahy sobě

Jaké byly přesné podmínky výběrového řízení, ale nikdo kromě vedení společnosti neví a Obecní dům, a. s., je dosud nezveřejnil. Podle Ježka bylo v uzavřeném výběrovém řízení e-mailem obesláno deset firem. Vítězného provozovatele – Vinohradský pivovar – Praha představila v polovině srpna.

To, že nejsou podmínky známy, je problematické především proto, že ve Vinohradském pivovaru má zároveň podíl kandidát do městského zastupitelstva za Prahu sobě a člen dozorčí rady Pražské plynárenské Matěj Turek.

Podle Ježka to ale nehrálo žádnou roli. „Vůbec jsem to nevěděl. Mezi třemi jednateli, se kterými jsme komunikovali, nebyl. To, že má někdo politickou ambici, ještě neznamená, že by měl být z něčeho automaticky vyloučen,“ argumentoval Novinkám Ježek.

Kritéria nezná ani vedení Prahy

O netransparentním výběru provozovatele nevěděl ani primátor Zdeněk Hřib (Piráti), ani radní pro majetek Jan Chabr (TOP 09), ani místopředseda dozorčí rady Obecního domu, a. s., a zastupitel Jan Wolf (KDU-ČSL).

„Zajímají mě detaily výběrového řízení, a jak k tomu přistoupit koncepčně do budoucna. Piráti jednoznačně usilují o otevřená výběrová řízení,“ řekl Novinkám primátor Zdeněk Hřib s tím, že bude chtít celou věc řešit na koaličním jednání. V pondělí se na to podle něj řada nedostala.

„Šlechtovka je v takovém zvláštním režimu a šlo to úplně mimo mé oddělení. Není to zcela standardní. Řešilo se, že s tím pomůže Obecní dům, ale jak, proč a kdy proběhlo výběrové řízení, nevíme,“ doplnil Chabr, který má na starosti veškerý městský majetek, kam spadá i historická Šlechtova restaurace.

Podle zastupitele Wolfa je možné si částečně vyžádat materiály na dozorčí radu. Ta nejbližší bude ale až v říjnu. „Budu to chtít zařadit na program nejbližšího jednání dozorčí rady s vyžádáním všech dostupných podkladů,“ uvedl Novinkám Wolf.

Střet tam není, hájí se Turek

Celý proces gesčně spadá pod radní pro kulturu a předsedkyni dozorčí rady Obecního domu, a. s., Hanu Třeštíkovou, také z Prahy sobě. Ta se podle ředitele Ježka účastnila prvního kola výběrového řízení, definitivního výběru už ne.

Kritérii podle ředitele Ježka měla být kvalita, sortiment, schopnost nabídnout dobré pivo a kultura. „Z toho vniklo deset oslovených, z čehož zvítězil Vinohradský pivovar,“ doplnil Ježek. Zveřejnit mail s nabídkou a požadavky na provozovatele ale odmítl s tím, že by se musel zeptat všech deseti zúčastněných firem.

Prohlídka Šlechtovy restaurace v Praze Video: Novinky

Pro zveřejnění podmínek je i sám Turek. „Myslím, že ke zveřejnění by dojít mělo. Jinak ale nejsem členem hnutí. Žádný střet zájmů v tom necítím, protože nejsme ani na jedné straně nijak zapojení. V pivovaru jsem navíc menšinový podílník,“ řekl Novinkám Turek.

Čižinský: Neúčast firmy by byla diskriminace

Postup ředitele hájí i starosta Prahy 7 a předseda Prahy sobě Jan Čižinský.

„Pokud by to bylo tak, že by společnost byla kvůli Matěji Turkovi zvýhodňovaná, tak by to bylo samozřejmě špatně, ale nedopustit, aby se výběrového řízení účastnila i firma, která má třeba i kandidáta do zastupitelstva, by bylo diskriminační. S Matějem Turkem spolupracujeme právě proto, že je to člověk, který se v byznysu vyzná,“ doplnil Čižinský.

Zároveň dodal, že na průběh výběrového řízení neměl žádný vliv, ale jako starosta městské části Prahy 7, kde Šlechtova restaurace stojí, chtěl, aby byl vybrán kvalitní provozovatel, který běh restaurace zvládne.

„Výběrové řízení měl na starosti Obecní dům a já jsem do toho nebyl nijak zaangažován,“ vysvětlil Čižinský.

Malá domů pro Prahu sobě?

Hlasitá kritika a slova o netransparentním výběrovém řízení se naopak ozývají z opozičních ODS a ANO.

„Koalice se oháněla transparentností, přitom její kroky jsou přesně opačné. Výběrové řízení ve mně vzbuzuje pochybnosti a vypadá to, jako by šlo o malou domů mezi členy Prahy sobě,“ uvedl místopředseda zastupitelského klubu ANO Radomír Nepil.

V pořádku to není ani podle ODS. „Nečekal bych to od hnutí, které se tváří, že je transparentní. Pokud je to v pořádku, tak by mělo být zadávací řízení veřejně dostupné, ať už na stránkách magistrátu, nebo Obecního domu, ale tam jsem to nenašel,“ řekl Novinkám pražský zastupitel ODS Tomáš Bartovský.

Chybí nájemní smlouva

Ředitel Ježek ještě upozornil na to, že se zatím nejedná o definitivního provozovatele, ale pouze budoucího, jelikož Praze a zřizovateli, tedy městské společnosti Obecní dům, a. s., zatím chybí vzájemná smlouva o podmínkách nájmu. Až poté, co bude uzavřena, může oficiální smlouvu s Vinohradským pivovarem Obecní dům uzavřít. Vše navíc podle něj ještě musí odsouhlasit rada hl. m. Prahy.

Budova Šlechtovy restaurace vznikla v 17. století jako barokní letohrádek. Restaurace zde byla provozována od 19. století, naposledy Antonínem Šlechtou, za kterého fungovala do druhé světové války. Následně byla znárodněna.