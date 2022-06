Malá: Chraňme víc oběti sexuálního násilí

Tak bych to řekla. Měl tendenci, že by se jen změnily trestní sazby. Vysvětlila jsem mu, že to není cesta, protože oběti nezískají víru v systém jen proto, že pachatel půjde natvrdo sedět. Je důležité, aby za násilí byly adekvátní tresty, ale není to lék na všechno.

Kriminalizuje formy násilí, jako je znásilnění, které je založené na absenci souhlasu. Dále mrzačení ženských pohlavních orgánů a některé způsoby kybernásilí, například neoprávněné sdílení intimního nebo zmanipulovaného materiálu bez svolení. Pak je to kybernetické pronásledování a obtěžování. Jsou tam ustanovení o podpoře obětem násilí vůči ženám, třeba lepší dostupnost azylových domů a vznik vnitrostátních linek pomoci. Spousta takových věcí u nás už funguje. Směrnice by měla být inspirací, jak naše zákony upravit. Je to teprve návrh a její přijetí může trvat i čtyři roky. Nemyslím si, že by Česká republika měla tolik let čekat na nařízení z Bruselu, než začne jednat, jak se má chovat k obětem trestných činů.