Majitelé dronů se musí registrovat. Čas mají už jen do konce roku

Registraci, při níž se oznamují základní osobní údaje, e-mail a telefonní číslo, je nutné provést do konce roku, jinak nebude dovoleno drony používat.

Po úspěšném složení zkoušky dostane dotyčný doklad o absolvování online výcviku, který si lze uložit v elektronické podobě nebo vytisknout. Testy mohou skládat všichni od 16 let věku, registraci pro mladší 18 let provede zákonný zástupce.

Povinná registrace a test se týkají všech majitelů dronů o hmotnosti nad 250 gramů. Pokud je lehčí dron opatřen kamerou nebo fotoaparátem, vztahuje se povinnost také na jeho majitele. Výjimku mají drony do 150 gramů, které jsou v prodeji jako hračky pro děti do 14 let.