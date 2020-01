Lyžování o víkendu hlavně na technickém nebo mokrém sněhu

„I přes mírné oteplení se nám daří otevírat nové části střediska. Tím, že jsou sjezdovky pokryty převážně technickým sněhem, tak na množství sněhu to nemá takový vliv. V tomto týdnu jsme uvedli do provozu areál na Labské, dlouho očekávanou červenou sjezdovku ve Svatém Petru a černou v celé délce na Medvědíně. Jsme na 90 procentech otevřenosti střediska, tak by to mělo být i o víkendu,“ řekl ve čtvrtek ČTK vedoucí skiareálu ve Špindlerově Mlýně René Hroneš.