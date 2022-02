Lyžaři vzali Krkonoše a Orlické hory útokem, parkoviště jsou plná

Královéhradecký kraj: Parkoviště rekreačních středisek Krkonoš a Orlických hor jsou v tuto chvíli již zcela zaplněna. Žádáme návštěvníky, aby využívali kyvadlovou dopravu tam, kde je to možné a aby dbali pokynů policistů (foto: Orlické hory). #policiehkk https://t.co/GhmmQzpjeW pic.twitter.com/wgL6EeML6O

Policisté proto žádají návštěvníky, kteří směřují do hor, aby tam, kde to je možné, využívali v maximální míře kyvadlovou dopravu a hlavně neparkovali tam, kde to není dovolené a neblokovali průjezd vozidlům integrovaného záchranného systému, dodala mluvčí.