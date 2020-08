Lyžáky či školy v přírodě ředitelé radši nechtějí

Čerstvý manuál ministerstev školství a zdravotnictví hromadné akce v bezrizikových oblastech nezapovídá, ale doporučuje se jim, pokud možno, vyhnout. Akce by se měly omezovat v případě, že škola bude spadat do oblasti prvního stupně pohotovosti (zeleného), což je nyní případ Prahy a Frýdecko-Místecka. Záležet bude na posouzení místní hygienické služby.

S prvňáčky letos rodiče do třídy pustit nemusí

S prvňáčky letos rodiče do třídy pustit nemusí Domácí

„Je to nesmírně složité. Záleží i na situaci v dané oblasti, kam děti jedou. Uvidíme, jak se bude situace vyvíjet. Nechci riskovat zdraví dětí, aby jely na ozdravný pobyt, kde mohou ochořet,“ uvedl s tím, že obdobné to může být i v případě škol v přírodě. Rozhodne až anketa mezi kantory a rodiči.

„Nebudeme dělat akce pro rodiče. A pak pan ministr říkal, že nejrizikovější jsou sportovní soutěže – ty jsme zrušili,“ vyložil Právu. I on připustil, že vliv bude mít postoj rodičů.

Přehledně: Co se bude dít, když se ve škole objeví nákaza koronavirem?

Přehledně: Co se bude dít, když se ve škole objeví nákaza koronavirem? Věda a školy

„Pak nevím, jak to bude s žáky maturitních ročníků a maturitním plesem. Pokud se budou ty věci prodlužovat do začátku prosince, tak si nedovedu představit, že by ples probíhal v rouškách,“ řekl. Podle něj řada škol omezí jak školní výlety, tak i pořádání seznamovacích táborů.