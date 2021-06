Lovec bouřek: O tornádu jsme věděli předem, podmínky pro vznik byly ideální

Byl jste na Hodonínsku lovit bouřku, při níž se zformovalo tornádo?

Já to nestihl, uvízl jsem na D1, která byla totálně zacpaná. Ale byla tam hromada kolegů. Všichni jsou naštěstí v pořádku. Když jsem viděl fotografie, bylo mi z toho úplně špatně.

Tušili jste dopředu, že se může objevit tornádo?

Ano, dalo se to předpokládat. Bylo vydané varování od kolegů z Evropy, kteří sledují numerické modely. Upozorňovali na vznik silných bouřek. Podmínky na to byly tak „výborné“, že byla prakticky stoprocentní pravděpodobnost, že se tam tornádo spustí.

Přelet helikoptérou nad postiženými obcemi 25.6.2021 Video: Novinky

A proč tedy nebyli varováni obyvatelé?

To nevím, zrovna to s kolegy řešíme, jestli „Hydrák“ (Český hydrometeorologický ústav – pozn. red.) nezaspal. Já je nechci urazit, víceméně s nimi spolupracuji. Ale nechápu to ani já, ani nikdo z nás. Oni mají dopplerovský radar, vidí na něm rotaci i vývoj té buňky.

Vyjádření mluvčí Českého hydrometeorologického ústavu Martiny Součkové Vydali jsme výstrahu proti bouřkám, bohužel nemáme žádný přístroj, který detekuje tornáda. Nikdy nevíte, zda bouře zrotuje do tornáda, nebo ne.

Divím se, že ústav třeba nepřerušil vysílání v rádiu a nevaroval, že se na to a to město může spustit tornádo. Nebo že nevaroval, že padají deseticentimetrové kroupy. Samozřejmě ale, že to byla výjimečná situace.

Jak to, že jste o tornádu měli tušení vy, ale ústav ne?

To se mě ptají úplně všichni.

Z jaké vzdálenosti se vůbec může taková bouře sledovat, aby to bylo bezpečné?

Říká se, že s prvními kapkami deště musíte pryč, protože voda vodí a může vás trefit blesk. Proto s prvními kapkami utíkáme alespoň do auta nebo do nějakého úkrytu.

Protože v Česku nejsou tornáda častá, tak když lidé viděli, že se zformovalo tornádo, vyběhli ven, vzali telefony a začali to natáčet. To je pak jasné, že máme mnoho zraněných. Při tornádu létají trosky, dřevo, sklo, automobily. V USA, když se vyhlásí, že budou tornáda, tak lidé zalezou do sklepa a počkají.

Co udělat, když nemám sklep? Nebo když bydlím nahoře v panelovém domě?

Tak do koupelny, do vany. V bytovkách tornádo vymlátí okna. Prostě musíte zalézt někam doprostřed bytu, daleko od oken.

Viděl jste v minulosti někdy něco podobného, jako bylo tornádo na Hodonínsku?

Tornádo ne, ale tromby, tedy vzdušné víry, co se nedotýkají země. Trombu můžete mít klidně nad hlavou, ta vám nic neudělá. Může se samozřejmě protáhnout až na zem a stát se z ní tornádo.

Tornádo na Moravě bralo střechy, automobily, vytrhávalo stromy… Je to běžné, že při bouřkách v Česku lítají předměty kolem?

Spoustu takových situací jsem zažil.

Zkáza v Moravské Nové Vsi Video: Miroslav Homola, Právo

Jaká jsou pravidla, kterými se při takové bouři řídit?

Nelézt do lesa, protože tam hrozí pády stromů, nelézt nikam, kde na vás může něco spadnout. Když pozorujeme bouřku, tak jedeme před ní, do jejího čela. Když se jedná o supercely, tak ty se většinou pozorují ze strany.

V katastrofických filmech vždy hrdinové před tornádem utíkají nebo ujíždějí pryč. Dalo by se to i v realitě?

Já jako pozorovatel se snažím bouřím nadjíždět, pozorovat je z dálky. Protože když je nade mnou, tak neuvidím nic. Takže když se pět nebo deset kilometrů přede mnou spustí tornádo, tak můžu být v klidu. Ten tubus se deset kilometrů nenahne. Ale po zemi cestuje, je to jako když držíte v ruce provázek a spustíte ho na zem, hýbe se.

Teď už podle vašich informací velká rizika nehrozí?