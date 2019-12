Lososi se díky rybochodům mají vrátit i na Moravu a do Slezska

O návrat lososa do našich řek se snaží také v NP České Švýcarsko, avšak zatím jen s částečným úspěchem. Lososi se totiž od moře ze severu vracejí v nízkých počtech. Na jejich cestě k nám jim brání překážky: vodní stavby.

Státní podnik Povodí Odry se proto intenzivně pustil do odstraňování migračních překážek na řece Odře a Olši. Následovat budou řeky Opava a Moravice. „Stavíme rybochody, prostě odstraňujeme překážky na cestě lososa, když táhne z Polska k nám. Několik rybochodů na řece Odře už je hotových, a to na jezech Přívoz a Lhotka. Další se připravují na jezu Zábřeh a na jezu Studénka. Pustíme se i do přípravy rybochodu na jezu Dětmarovice na řece Olši. Na této řece již máme vybudovaný rybochod na jezu Věřňovice,“ řekl Právu technický ředitel Povodí Odry Břetislav Tureček.

„Další rybochod vznikl i v Ostravě na vrchu Landek. Bylo tam zaslepené rameno řeky Odry, které bylo zprůchodněno,“ připomněl investiční ředitel podniku Miroslav Janoviak s tím, že také při výstavbě nové přehrady, která má vzniknout v Nových Heřminovech, se už počítá s vybudováním velkého rybochodu pro lososy a další ryby.

Rybochod v Roudnici nad Labem. Foto: Profimedia.cz

Zakladatel obřího rybího akvária na Landeku Jiří Rachfalík Právu sdělil, že také oni pracují na projektu návratu lososa do řeky Odry. „Když jsem zjistil, že tu vznikl přechod pro lososy, tak jsem se do toho pustil. Necháme u nás vylíhnout jikry lososů a uvidíme. Věřím, že když se to podařilo na Labi, tak u nás se to taky podaří. Odra není zase tak špinavá jako Labe. Před 70 lety tudy lososi normálně táhli,“ upozornil Rachfalík.

Problémem je ale kružberská přehrada na řece Moravici. „Protože to historické trdliště lososů bylo někde v prostoru Annina údolí pod přehradou Kružberk. Je potřeba říci, že losos má spoustu překážek i na polském území. Nestačí tedy, abychom zprůchodnili řeky jen u nás. Polským kolegům to bude také nějakou dobu trvat,“ podotkl Tureček.