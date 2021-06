„Loni jsme doplatili hypotéku.” Z domu v Lužicích mají trosky, musí ho strhnout

„Pomůže rodina a přátelé. Už sem míří dodávka, do níž naložíme, co půjde zachránit. Loni jsem doplatil hypotéku, interiéry jsou v podstatě nové, tedy vlastně byly nové,“ řekl Konečný Právu.

Dům ve Velkomoravské ulici patřil k nejhonosnějším v obci a je tomu sto let, co si jej prapředkové Piňosové postavili.

V pondělí jim vichřice poškodila okapy. Prý to nebylo nic strašného. Ve čtvrtek večer si sedli k filmu, když uslyšeli hukot. Okna se začala třást, tak se schovali uvnitř domu. Když vylezli ven, bylo to prý jako by se probudili do nějakého špatného snu. V Lužici jsou poškozeny desítky domů. Každý majitel se děsí jediného, aby se mu na něm neobjevil zeleným sprejem udělaný kříž. To je značka statika, že s tímto objektem už nelze nic dělat a bude třeba jej strhnout. Škody se teprve sčítají.