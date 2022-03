Litr za 35 korun by byl krásný, ale nejde to, řekl Fiala

Zrušení přimíchávání biosložky může prý naftu zlevnit o dvě koruny. „Každá koruna dobrá. Někdo by chtěl nějaké zázraky, ale žádné nejsou. Nalijme si čistého vína. Já lidem lhát nebudu, 35 korun za litr by bylo krásné, ale to nejde, to není ani v Evropě,” čílil se v pořadu Fiala.

Jeho kabinet kvůli zmíněným krokům čelil kritice ze strany opozice, ale také řady odborníků, protože údajně opatření nejsou dostatečná a nebudou mít větší vliv na ceny pohonných hmot.

„Odstranili jsme všechny důvody navyšování, které by mohly být u nás. Zrušili jsme přimíchávání biopaliv, které je zbytečné. Pomohli jsme menším podnikatelům zrušením silniční daně. Hlídáme marže, začne to od pondělka a bude se tak dít zpětně. Jestli vám někdo během dne dvakrát navýší cenu pohonných hmot, ale vy víte, že nakupoval den předtím, tak tam není žádný důvod. On prostě jen zvyšuje marži. Nikdo si nesmí zvyšovat marže na lidech,” prohlásil v nedělním diskusním pořadu na CNN Prima News premiér Fiala.

Než se vládou schválená opatření projeví na cenách na stojanech u čerpacích stanic bude to trvat minimálně několik týdnů. Tak dlouho premiér předpokládá, že zabere legislativní proces změn zákonů, vše je totiž podmíněno novelizací aktuálně platných norem.

„Věřím, že to dokážeme během několika týdnů. Doufám, že to projde opozicí, protože některých členů opozice se to přímo týká,” předpokládá Fiala, který svým vyjádřením nepřímo odkazoval na předsedu hnutí ANO a bývalého premiéra Andreje Babiše, jenž prostřednictvím svěřenských fondů vlastní holding Agrofert.