Lipavský je na Ukrajině

Valjuško moje, co ti to udělali. Reportáž z vesnic u Charkova, kam šlápla ruská bota Video

Válka na Ukrajině

„Oni se vrátí. Ne, to si nemyslím, já to vím,“ dokola opakuje Ženja a kráčí pustou vesnicí Cirkuni. Trochu z něj táhne alkohol, ale kdo by se divil. Jak přežít...