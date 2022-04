Lipavský: Debata o sankcích není vůbec jednoduchá, ale politická vůle v EU je

„Musíme najít dobrou mechaniku toho, jak celý ten problém uchopit. Už se dostáváme do poměrně velkých čísel a potenciálně silných dopadů na ekonomiku. Ta debata není vůbec jednoduchá, ale politická vůle zastavit válku na Ukrajině je poměrně velmi silná,” nastínil.

Podle něj se stále čeká na to, až některé evropské mocnosti, jmenovitě Německo, zaujmou jasnější a ostřejší postoj vůči Rusku a ruským zdrojům.

Do jednání Rady se podle Lipavského taktéž promítla návštěva šéfa unijní diplomacie Josepa Borrella na Ukrajině, kterou před více než měsícem vojensky napadlo Rusko.

„Byl zcela zjevně otřesen tím, co viděl při své cestě na Ukrajinu a jednoznačně apeloval na to, aby se na Ukrajinu dodávaly další zbraně. Řekl bych, že to v něm zanechalo silný dojem,” popsal Lipavský.