Lihovarník Žufánek chtěl vyrábět dezinfekci, celníci to zakázali

„Nevolejte mi. Mám tu 32 zmeškaných hovorů a já cizí čísla stejně nezvedám. Jsem v pálenici, destiluju absint, nezvednu to ani vlastní ženě! Hehe,” napsal v pondělí odpoledne na svůj facebookový profil lihovarník, jehož příběh zvedl na sociálních sítích vlnu nevole.

Žufánek před několika dny spustil výrobu dezinfekčního gelu složeného z lihu, k němuž přidával tři procenta peroxidu vodíku, glycerol, mandlový olej a esenciální oleje z bylin. „Výsledný gel jsme stočili do plastových lahví a zcela zdarma poskytli těm nejpotřebnějším,” uvedl Žufánek.

Podle Žufánka lihovar vyráběl gel bez příslušného povolení z velejemného lihu, který má firma v režimu daňového skladu bez spotřební daně. „Když se Celní úřad z médií o naší akci dozvěděl, tak musel reagovat. Pozůstatek metanolové aféry je takový, že jsme hlídanější než výrobci munice. Což je zcela v pořádku. Víte, co udělala metanolová aféra a podvody s lihem. V našem daňového skladu totiž chybí jedno důležité povolení, výroba či nákup denaturovaného lihu a jeho zpracování,” vysvětlil Žufánek na facebooku.

Strašný masakr, co vám mám povídat. Volají mi z každé redakce a já to nemůžu všechno vyřizovat, destiluju jednu...

Sám lihovarník však postup Celní správy chápe. „Celní úřad jednal velice korektně. Upozornil nás na to a zakázal další výrobu. Musel. Takový je zákon. Kdyby to neudělal, tak by se porušovaly zákony i jinak,” uvedl Žufánek znovu prostřednictvím sociálních sítí.