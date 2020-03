Lidovci chtějí 100 procent platu pro rodiče, kteří zůstanou kvůli koronaviru s dětmi doma

„Ošetřovné je výrazné snížení příjmů. Měli bychom to eliminovat,“ řekl na úterní tiskové konferenci ve Sněmovně Jurečka. Stát by měl podle něj zajistit místo ošetřovného plnou mzdu rodičům žáků zavřených škol. Parlament by podle Jurečky mohl změnu projednat rychle ve stavu nouze.

Podle šéfa ČSSD Jana Hamáčka by se měli sejít šéfové parlamentních stran a o návrhu se pobavit. „Měli bychom utlumit politické šarvátky a najít řešení, které vyvede Českou republiku z té situace. Není to jediná škoda, která vzniká, ten příběh není u konce. Uvidíme, jak se to bude vyvíjet a co to bude znamenat pro naši ekonomiku,“ uvedl Hamáček.