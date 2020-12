Lidé začali brát STAN vážně až po krajských volbách, míní politologové

Nevylučuje ani, že již další průzkumy, které budou brát v potaz oznámenou trojkoalici ODS, TOP 09 a KDU-ČSL, naznačí, že Piráty a Starosty konzervativní strany u voleb přeskočí. „Není dobré ty hlasy pouze sčítat. Je otázka, co s preferencemi udělá, že půjdou strany do voleb společně. Výsledky mohou být poměrně překvapivé,“ dodal Kopeček.

Jeho kolega politolog Ladislav Mrklas z CEVRO Institutu v Praze vidí zase problém v ideovém ukotvení obou stran. STAN podle něj jasná profilace chybí. „Jejich program není pravicový ani levicový. Je to v podstatě pár bodů, které se týkají fungování komunální politiky, respektive nástrojů, jak rozhodovat. Připomíná mi to formu, jakou oslovuje Andrej Babiš své voliče, a sice hanění politiky a ideologií. Dokola hlásají, že existuje pouze ten, kdo maká, a kdo nikoli,“ řekl Novinkám.

Oproti tomu Piráti dle něj směřují od středu čím dál více nalevo. „Pokud se s nimi spojí, může to být pro voliče STAN, kteří často hledali alternativu za některou z pravicových stran, problém. Neříkám, že pro většinu, ale pro část to mít význam určitě bude,“ míní politolog.

Starostům podle něj nahrává i to, že se profilují jako lidé, kteří nejdříve uspěli v komunální politice, a mají tedy za sebou určitý dílčí úspěch. „Podobně se to snaží dělat i Piráti, nebo právě ANO. Ale je pak na voličích, které straně to uvěří více a které méně,“ uvedl Lebeda.

V posledním průzkumu agentury Median hnutí STAN dotáhlo ODS a shodně by se tak v parlamentních volbách dělily o třetím místo se ziskem 10,5 procenta. Vítězství by podle modelu obhájilo hnutí ANO se ziskem 28,5 procenta, druzí by byli Piráti s 14 procenty. Do Sněmovny by se dále dostalo také SPD, ČSSD, KSČM a TOP 09. Pětiprocentní hranici by naopak nepřekročili lidovci.