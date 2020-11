Lidé večer už ven mohou, Praha ale provoz metra a tramvají neprodlouží

Město čeká, až stoupne zájem cestujících. „Budeme reagovat na poptávku a uvidíme, jak rychle se vrátí cestující do večerních spojů a nočních. Podle toho bychom vrátili provoz denních spojů až do půlnoci,“ uvedl v pondělí Scheinherr.

V pražském metru od letošního září ubylo několik milionů cestujících. Zatímco v září jich bylo přes 18,9 milionu, v říjnu to bylo necelých 13,5 milionu. V období od 1. do 18. listopadu jelo metrem asi 5,5 milionu lidí, proti stejnému období v říjnu to bylo o 3,6 milionu a proti září o 6,8 milionu lidí méně. Proti stejnému období loni v listopadu to je letos úbytek zhruba 12 milionů cestujících. Dopravní podnik jen počítá ztráty z jízdného.