Lidé v celé republice o víkendu uklízeli Česko

Jednou z obcí, kde se do podzimního úklidu zapojila téměř třicítka dobrovolníků, byly Třebívlice na Litoměřicku. Dobrovolníci se rozdělili do několika skupin a během dopoledne prošli obec a její okolí.

Hojně odpadků našli uklízející v příkopech podél silnic. „Je neuvěřitelné, že v dnešní době je pro někoho normální vyhodit z auta plechovku nebo PET láhev od limonády. Pro mnoho lidí úklid není téma a nepořádek v jejich okolí je nezajímá. To je smutné, plasty v přírodě jsou problém a nám není jedno, jak to v našem okolí vypadá,“ řekl Ivo Janecký, který přišel uklízet s celou rodinou.

„Na úklid přírody jen jaro nestačí. Měsíce covidové karantény, ale všeobecně v posledních letech se turistický tlak na českou přírodu stále zvyšuje. Pozorujeme to mimo jiné z nánosů odpadků i na přírodně nejcennějších územích. Budu rád, když si z kampaně lidé vezmou jednoduché pravidlo do každodenního života – co do přírody přináším, to si také odnesu,“ uvedl ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO).