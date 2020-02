Lidé už se nebudou moci seznamovat, znělo ve Sněmovně o istanbulské smlouvě

Bývalý sociální demokrat Jaroslav Foldyna označil úmluvu za strašný dokument, který diskriminuje část obyvatelstva. „Jsou to nové norimberské zákony,“ řekl. „Všichni poslanci, co budou hlasovat pro tento neomarxistický paskvil, si nezaslouží váš hlas v příštích volbách,“ hřímal za potlesku účastníků.

Poslankyně Karla Maříková (SPD) varovala před ohrožením některých kulturních a společenských stereotypů. „O Velikonocích už muži nebudou plést pomlázky a ženy barvit vajíčka. Znamená to, že už nebudeme holčičky oblékat do růžových šatiček, muž už nebude moci nosit ženě květiny, otvírat jí dveře, budeme se bát oslovit opačné pohlaví za účelem seznámení. Bez těchto stereotypů bychom nebyli na světě, myslíte, že vaši rodiče se seznamovali s páskou na očích?“ řekla Maříková s tím, že ženám, které zažívají násilí, žádná úmluva nepomůže.

Mezi řečníky byla i exposlankyně za TOP 09 Nina Nováková, která patří k největším kritikům úmluvy. „Usnesení Rady Evropy například požaduje, aby byl sexismus, kam patří i vtipy o blondýnách či narážky, že to dnes ženě sluší, považován za trestný čin,“ varovala.

Někteří řečníci varovali před posilováním genderové ideologie a indoktrinací ve školách a školkách. „Pošlete do školy holčičku a vrátí se vám chlapeček,“ řekl jeden z účastníků.

V debatě vystoupila i zastánkyně Istanbulské úmluvy, která se narodila jako muž, ale nyní se identifikuje jako žena. „Pohlaví ani gender si člověk nevybírá, s tím se prostě narodíte. Já jsem se narodila s mužským pohlavím a ženským genderem, ale chvíli mi trvalo, zjistit, co to je, protože mi nikdo nedal informace, že něco takového existuje,“ řekla s tím, že je důležité, aby se s těmito tématy seznamovaly už malé děti, protože LGBT děti zažívají ve školách často šikanu kvůli své orientaci.

„Neexistuje jediný případ, že by si muž náhle usmyslel, že je žena, to je absurdní. Vy to víte, že jste žena,“ řekla diskutující za nesouhlasného šumu a posměchu ostatních účastníků.