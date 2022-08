Lidé už požádali o příspěvek na 100 000 dětí

„K dnešnímu odpoledni jsme přijali žádosti o příspěvek pro víc než 100 000 dětí, žádostí bylo víc než 70 000. Naprosto převažují on-line žádosti. Žádostí přes Czech Pointy bylo do 10 000,“ uvedla Davidová. I na Czech Pointech se někde tvořily fronty.

Jednorázovým příspěvkem 5000 korun chce vláda zmírnit dopady zdražování na rodiny. Dávka je pro děti, kterým nebylo k 1. srpnu ještě 18 let, nebo které se do konce roku teprve narodí. Získat ji mohou rodiny s loňským hrubým příjmem do milionu korun. Domácnosti s přídavky na děti ji dostávají automaticky, ostatní musí požádat.