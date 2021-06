Lidé si připomínají 79. výročí vyhlazení Lidic, věnce přišli položit Babiš i Zaorálek

"Lidice nejsou jenom místo tragédie, ale je to obrovský symbol. Lidice nejsou jenom naše. Když se rozjedete do světa, zjistíte, že Lidice znají po celém světě," řekl novinářům Vondráček. "Bylo to poprvé, co nacisté odhalili, co jsou. Kdy se tím ještě pochlubili. To je celosvětový význam Lidic, že odhalily zrůdnost nacistů. Myslím, že to byl přelomový okamžik druhé světové války a boje proti nacismu," doplnil.