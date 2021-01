Lidé si chtěli pobyt o jarních prázdninách platit jako pracovní, teď si pronajímají chaty

Denně telefonují zájemci rovněž do hornoplánského penzionu U Kohoutů. „Jezdí k nám o jarních prázdninách pravidelně. Mají zamluvené termíny. Ti jsou hodně zklamaní, když je musíme odmítnout. Ale to jsme zkrátka všichni. Někteří zájemci nás přemlouvají, ale nedá se nic dělat. Vím, že chodí kontroly, a nechtěl bych přijít o dotaci,” uvedl Tomáš Klik z penzionu.

Na Kvildě řeší od Vánoc problém s desítkami obytných aut. „My s nimi neustále zápasíme. Jsou to lidé, kteří se z větší části neumí chovat v národním parku, vylévají nám chemické záchody do našich toi toi,” řekl starosta.

Při objednávkách zimních a jarních pobytů na chatách a chalupách dávají lidé přednost víkendům, případně prodlouženým víkendy. Týdenní pobyty jsou ve výrazné menšině, což zatím platí i pro období jarních prázdnin, řekl spolumajitel kroměřížské cestovní agentury Tourtrend Marek Meitner: „Některé pobyty vyjdou, ale jsou to většinou víkendy nebo prodloužené víkendy, nejsou to zatím týdenní pobyty. To jsou pobyty, které s prázdninami nemají moc společného. Lidé teď děti stejně většinou mají doma, nevědí, co bude. Cestují nejčastěji pátek, sobota, neděle.”