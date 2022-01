Lidé se skládají na ohroženou mašinku, oprava bude stát přes tři miliony korun

Sbírka běží od počátku roku a hned v prvních dnech se sešlo na šedesát tisíc korun. Jenže na generální opravu potřebují sehnat 3,1 milionu. A co když se to nepodaří?

„To by byla katastrofa, která by nás srazila na kolena,“ řekl Právu Robert Kučera ze zmíněného sdružení. „Tahle malá mašinka nás totiž drží nad vodou,“ upozornil.

Faktem je, že spolek vlastní ještě impozantní parní lokomotivu zvanou Šlechtična. „Jenže tu když vypravíte na trať, tak jsou to obrovské náklady, vyplatí se jen pro jízdy na velké vzdálenosti a skutečně významné akce, třeba z Plzně do Domažlic na Chodské slavnosti,“ vysvětlil Kučera.

Uvedl jeden příklad: výlet z Plzně do asi pětadvacet kilometrů vzdálených Plas a zpět. U Průmyslovky by činily režijní náklady – tedy uhlí, oleje, poplatky za dráhu – třicet až pětatřicet tisíc korun. U Šlechtičny skoro devadesát tisíc. „Jízdenka by pak stála tak nehorázné peníze, že by s námi nikdo nejel,“ konstatoval Kučera.