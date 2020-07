Lidé se přestávají bát cestování, zájem o letenky prudce roste

Mezi nejvyhledávanější destinace patří podle prodejců zejména jihoevropské státy. Podle dat Kiwi.com vedou Španělsko, Itálie a Řecko. U portálu Letuška.cz se nejvíce prodávají lety do chorvatského Splitu. Z dalších zemí je pak nejvyhledávanější Velká Británie, která ovšem patřila k nejvytíženějším destinacím vždy.

Snižuje se i průměrná cena letenek. U portálu Letuška.cz se zhruba v polovině měsíce pohybovala kolem 6250 korun, meziročně o 3000 korun méně. To je zapříčiněno především zvýšením poptávky o evropské destinace, které nyní tvoří asi 85 procent prodejů. Klesají ovšem i samotné ceny do některých evropských míst, například do Španělska nebo Itálie v minulých týdnech klesly asi o pětinu.