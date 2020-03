Lidé se naposledy loučí s Janem Vyčítalem

V době začátku pohřbu kolem 14. hodiny byly na místě odhadem dvě stovky lidí. Někteří v uniformách, jak to bývá zvykem u fanoušků military. Před bránou hřbitova pak parkovala vojenská auta.

Otextoval například skladby Oranžový expres, Blízko Little Big Hornu nebo To tenkrát v čtyřicátom pátom. Poslední z nich vyprávěla o nepohodlném faktu, že Plzeň v roce 1945 osvobodila americká armáda generála Pattona. Na stejnou melodii vznikla i hořká variace To tenkrát v šedesátom osmom.