Firmy nestíhají. Lidé jsou uvízlí v drahém režimu DPI

Také pan Šťastný teď zaplatí v režimu DPI za elektřinu téměř čtyřnásobek. „Jestliže jsem předtím platil za kilowatthodinu zhruba 1,30 koruny, nyní je to pět korun,“ řekl Právu. Pro představu, pokud by předtím platil ročně zhruba dvacet tisíc korun, nyní by to mohlo být okolo 80 tisíc.