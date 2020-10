Lidé jsou kvůli vám vystrašení, pustila se do Babiše opozice. Zvládneme to, ubezpečoval premiér

„Lidé jsou neustále vystrašení. Nikdo neví, co přijde. Nefunguje chytrá karanténa ani věci, která vláda slibovala, že udělá,” pustil se do kabinetu premiéra Babiše šéf ODS Petr Fiala.

Na to reagoval ministr vnitra Hamáček tím, že pokud by stát odškodnil každého, udělá bankrot. Podle předsedy SPD Tomia Okamury by se měl zase stát postarat o ty, kteří to potřebují.

Podle Babiše ale vláda situace zvládá a zvládne. „Zvládli jsme perfektně první vlnu. Kritérium, podle kterého se to (opatření, pozn. red.) bude určovat, bude zadlužení, nezaměstnanost, propad HDP, nebo počet zemřelých. V Česku zemře každý den 350 lidí, za pandemii zemřelo bohužel 650 lidí. My to zvládáme a my to taky zvládneme,” uvedl premiér.