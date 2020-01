V polském dole u českých hranic se má těžit dalších 24 let

Češi prohráli. V polském dole Turów v blízkosti českých a německých hranic se má hnědé uhlí těžit minimálně dalších 24 let. O prodloužení do roku 2044 rozhodlo polské regionální ředitelství ochrany životního prostředí ve Vratislavi. Jeho úředníci minulý týden vydali kladné stanovisko v procesu vyhodnocení vlivů těžby na životní prostředí (EIA), aniž by přihlédli k připomínkám z české (ale i z německé) strany.