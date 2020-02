Liberec děsí přestavba křižovatky

„S návrhem ŘSD zásadně nesouhlasíme. Znamenalo by to, že téměř tři roky nebude možné normálně projet do Jablonce,“ varuje hejtman Libereckého kraje Martin Půta (SLK).

Upozornil také na to, že ŘSD původně počítalo, že objízdnou trasu povede do Tanvaldu v Jizerských horách a pak zpátky do Jablonce. „To by fungovalo jen na mapě, protože je to o 40 kilometrů a tři čtvrtě hodiny delší než kratší trasy. Sami proto navrhujeme, aby objízdná trasa vedla přes Bratříkov, a na všechny ostatní silnice požadujeme zákaz pro tranzitní dopravu,“ uvedl Půta.