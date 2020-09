Libeňský most má mít nové rampy

Z dokumentu, který vypracovali architekti Petr Tej, Marek Blank a dopravní urbanista Tomáš Cach, plyne, že nový má být i inundační most nad Rohanským ostrovem. Jde o součást soumostí, jež má rámovou konstrukci. Jejich stav je horší než u kleneb nikdy neopravovaného díla. Oprava by se tak týkala především mostu s klenbami nad Vltavou, navazující rámové konstrukce by se budovaly znovu, vše podle dokumentace původního autora z 20. let 20. století, architekta Pavla Janáka.