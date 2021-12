Lhůta pro posilující dávku očkování se pro všechny zkrátí od 19. ledna

Lhůta pro posilující dávku očkování proti nemoci covid-19 se pro všechny lidi v Česku starší 18 let zkrátí ze šesti na pět měsíců od 19. ledna. Pro starší 45 let se lhůta zkrátí už v pátek 17. prosince a pro starší 35 let 5. ledna. Vyplývá to ze čtvrtečního rozhodnutí ministerstva zdravotnictví.