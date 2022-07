Leyenová zdůraznila energetickou nezávislost. Rusko nás cíleně odpojuje, řekla

Nový balíček by měl zajistit právě nezávislost na ruských fosilních palivech. Von der Leyenová uvedla, že důležité je také pracovat na úsporách v energetice a investovat do obnovitelných zdrojů energie.

„Celé téma energetiky bude nejdůležitější. Potřebujeme plán. Rusko nás cíleně částečně odpojuje od plynu a my musíme být připraveni. Bude to podobné jako v době pandemie. Ze začátku jsme měli problémy, ale pak jsme pracovali společně a úspěšně,“ řekla Leyenová.

Petr Fiala na dotaz, co považuje za nejdůležitější úkol, nejprve odpověděl, že to je jako „vybrat si oblíbeného hudebního skladatele“, místní by si podle něj zřejmě vybrali Smetanu, ale „o kousek dál už by to bylo jinak“.