Letní Flora lákala do Olomouce

„V dnešní uspěchané době chceme návštěvníkům ukázat, co dobrého příroda lidem nabízí a jaký blahodárný vliv na ně může mít,“ uvedla ještě před zahájením čtyřdenního veletrhu Eva Fuglíčková, předsedkyně představenstva Výstaviště Flora, které akci pořádá.

„Jezdím na květinové výstavy do Olomouce již dlouho, ale letošní hlavní expozice Flory mě fakt ohromila,“ svěřila se Právu třiašedesátiletá Jana z Litovle.

V pavilonu H našli příchozí populárně-naučnou expozici Výzkumná laboratoř rostlin, kde byly prezentovány moderní trendy v pěstování rostlin i praktické ukázky jejich zpracování. Množství lidí na výstavišti zaujaly mj. floristické show předních českých floristů, příznivci výtvarného umění tu pak mířili do Oranžerie na výstavu Unie výtvarných umělců Olomoucka Příroda v malbě, malba v přírodě doprovázenou květinovou výzdobou.

O víkendu však patřilo olomoucké výstaviště nejen milovníkům květin a dalších rostlin. Zamířili sem rovněž fanoušci modelářství i ti, co si prostě jen rádi hrají. Lákala je sem tradiční výstava modelů a sběratelských exponátů For Model, jedna z největších svého druhu v Česku.

„Stavění dálkově ovládaných modelů aut se věnuji už řadu let a tuto akci vnímám vždy jako skvělou příležitost představit to, co tvořím, lidem,“ řekl Právu jeden z modelářů, kteří na postaveném polygonu představovali na výstavišti v činnosti modely nejrůznějších bagrů, nakladačů a nákladních aut.