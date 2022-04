Lesy v Česku přestávají být plícemi republiky

Těžbou dřeva kvůli kůrovci se sice vyřešil jeden problém, mnoho dalších potíží ale vzniklo. Nefunguje to totiž tak, že na holinách se jen vysázejí nové stromy a pak jen stačí pár let počkat, až se krajina opět zazelená. Tak lehké to není. Stejně tak, jak se usilovně kdysi kácelo, hledají nyní lesníci ve spolupráci s vědci a ochranáři způsoby, jak vysázet nové lesy.

„Rozsáhlé změny v lesní krajině mají zásadní dopad na biologické procesy v půdě, vázání uhlíku a hydrologii půd, jakož i koloběhy živin a dalších prvků, jež se mohou z půdy vyplavovat do vodních toků,“ řekl Právu Martin Valtera z brněnské Mendelovy univerzity, který s kolegy hledá způsob, jak zdravé obnově krajiny co nejvíce napomoci.

Do tří let vědci z Mendelovy univerzity navrhnou přesné hospodářské postupy zaměřené na to, jak vázat uhlík v půdě a zamezit mu, aby se z ní ve zvýšené míře uvolňoval. Toto opatření bude nutné do doby, kdy půdu překryjí nové lesy a budou schopny opět plnit funkci zelených plic.