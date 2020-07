Lesy po kůrovci se změní, budou pestřejší

Červená zóna, kde platí mimořádná opatření pro boj s kůrovcem, se aktuálně rozšířila z 5127 katastrů na 6109, z celkového počtu 13 078 katastrálních území v ČR. Vyplývá to z posledních dat ministerstva zemědělství.

Vláda i ministerstvo zemědělství, do jehož gesce lesní hospodářství spadá, už přijaly a dál přijímají řadu opatření, která by měla přispět ke zlepšení současného stavu. Letošní počasí s podprůměrnými teplotami a srážkově bohatými měsíci květnem i červnem zatím naštěstí víc přálo lesům a jejich hospodářům a méně kůrovci.

Do vyšších obrátek se postupně dostává také obnova zdecimovaných lesů. Podle nedávno zveřejněných statistických údajů se v loňském roce podařilo zalesnit o 35 procent větší plochu než v roce předchozím. Zalesněno bylo celkem 28 670 hektarů, meziročně o 7425 hektarů více a nejvíce od roku 2005. Nárůst plochy byl zaznamenán rovněž u přirozené obnovy lesa, a to na 5224 hektarů, což proti roku 2018 znamená přírůstek o 28 procent.

Kvůli loňské extrémně vysoké těžbě dřeva, která dosáhla 30,9 milionu krychlových metrů, z čehož kalamitní kůrovcová těžba činila až 22,8 milionu m3, se plocha holin loni zvětšila, a to ze zhruba 36 tisíc na 55 tisíc hektarů.

Zásadním předpokladem ale je, aby vlastníci lesů měli prostředky na nákup a výsadbu sazenic, což při razantním propadu cen dříví je pro mnohé z nich velký problém. Další komplikací bylo několikaleté extrémní sucho, které způsobilo nejen usychání již vysazených sazenic, ale i nedostatek zdrojů některých semen. „V minulém roce kvůli nedostatku pracovních sil rostla i cena prací nejen v obnově lesa, ale i u dalších činností,“ dodal Příhoda. Až po zvládnutí kalamity bude možné část personálních kapacit přesunout z oblasti těžby kůrovcového dříví do obnovy lesa, což by mohlo situaci zlepšit.

Vládou přijatá legislativní i jiná opatření uvolnila alespoň trochu ruce vlastníkům a lesním hospodářům. Prodloužila se zákonná lhůta k zalesnění ze dvou na pět let, což napomáhá i k přirozené obnově kalamitních holin. Stát také zmírnil přísná pravidla pro přenos sadebního materiálu, aby mohla být využita co nejpestřejší skladba dřevin. To jsou podle odborníků kroky správným směrem.