Léky na omikron za miliony brzy projdou, část se vyhodí

„Když jsem to chtěl řešit, tak jsem zjistil, že jsou všechny kroky, které předchozí vedení ministerstva vymýšlelo, jak to nemocnicím zaplatit, v rozporu se zákonem a nejde to,“ řekl Válek na dotaz Práva. Situaci řešil s premiérem Petrem Fialou (ODS) i vedením ministerstva financí.

„Zatím nevíme, jestli nám to někdo proplatí,“ řekla Právu mluvčí Marie Kalová. Ministerstvo je odkoupit nemůže. „Neumím jim žádným legálním způsobem, byť jim to předchozí vláda slíbila, dát peníze za monoklonální protilátky, protože ty léky jsou buď prošlé, nebo neúčinné,“ řekl Právu ministr.

Peníze by chyběly v běžném provozu, omezit by se zřejmě musely investice do budov, přístrojů nebo oprav. Léky nakoupili začátkem prosince, kdy byl počet nakažených covidem enormní. Na skladu mají také asi 50 balení jiného typu monoklonálních protilátek (Regkirona), ty ale vydrží až do konce června 2023. Pokud budou účinné proti podzimním variantám covidu, mohly by se letos opět využít.