Leden se rozloučí sněžením, s únorem dorazí mrazivé noci

Poslední lednový týden a následující únorové dny budou srážkově nadprůměrné, tvrdí Český hydrometeorologický ústav ve svém měsíčním výhledu. Nejvíce sněhových srážek by mělo být o víkendu a na počátku února. Teplotně by období nemělo mít žádné výkyvy a mělo by odpovídat danému období. Noci by měly být mrazivé.