Léčebné konopí zlevní, úplná legalizace ale znovu neprošla

Naopak návrhy pirátů na částečnou legalizaci a samopěstování marihuany neprošly. Novela jde nyní do Senátu.

Policie šla najisto do pěstírny konopí, kouřilo se přitom z počítačů

Také možnost exportu pěstování léčebného konopí podle ministra zatraktivní pěstování, což povede k dalšímu zlevnění. Nyní do lékáren dodává pouze jeden pěstitel – firma Elkoplast Slušovice – a cena gramu sušené drogy se pohybuje mezi 170 až 250 korunami.

To odmítl člen zemědělského výboru Radek Holomčík (piráti). „Je to nesmysl. U těchto koncentrací prostě neexistuje způsob, jak to použít rekreačně, jak se říká,“ řekl. Podle něj mají zemědělci problémy s tím, když jim kvůli příznivému počasí vyrostlo technické konopí s vyšším podílem THC.