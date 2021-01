Landa: Covid nepopírám. Hoří v týlu a sháním mudrce, aby pomohli

V březnu jsme všichni makali na tom, abychom se ochránili, a poslouchali. To bylo jasné. Poté, ale přicházely série různých nařízení, které byly více méně neúspěšné. A tahle metoda pokus omyl doteď neskončila. Za sebe můžu říct jen to, že hoří v týlu a sháním mudrce, aby nám s tím pomohli. To je moje hlavní message (poselství). Sám jedním z mudrců rozhodně nejsem, ale stejně tak nejsem ani „covidův popíráč“. Pouze řeším týl, který to už nevydrží. Zoufalství lidí, na které situace dopadá, je neúnosné.

V tomhle ohledu bych byl ještě opatrný. Nechci zatím mluvit o konkrétních jménech, ale určitě bychom byli rádi, kdyby se prověřilo to, co říká pan profesor Beran (Epidemiolog Jiří Beran je vedoucím lékařem Centra očkování a cestovní medicíny v Hradci Králové. – pozn. red.), který je odborníkem v rámci těchto věcí.

Většina obchodů, která se odehrává v nouzovém stavu, je neprůhledná. Ať jsou to funkční nebo nefunkčním roušky. Veřejnost nemá, jak se o nich dozvědět. Stejně jako jsou neprůhledná nařízení, která nestíháme ani vyhodnocovat. Nemluvím o konkrétním obchodě, nýbrž o tom, že se chovají neprůhledně a měli by s tím něco dělat.

Nedával jsem se na žádnou stranu. Obrátili se na mě s tím, že je tu odmítnutý český vědec (Další z členů inciativy, evoluční biolog Jaroslav Flegr na svém facebooku v listopadu napsal, že na jaře premiér Babiš spolu s Romanem Prymulou odmítli využít levné testy ze slin, které jim nabídl klinický DNA genetik a pedagog z Přírodovědecké fakulty UK Emanuel Žďárský. Babiš označil informaci za fake news. – pozn.red.), kterému stojí za to pomoci, protože to minimálně může ušetřit spoustu peněz a ulevit při testování. A tak jsem pomohl. Jakmile odoperují srdce hlavní figuře panu Luxíkovi (Karel Luxík je autor projektu – pozn.red.), uspořádáme k tomu ještě tiskovou konferenci.

Podle mě by to mohlo výborně posloužit jako pilot zónové ochrany. Jde o systém mobilních sanitek s testy. Takže stejně jako by mohla sanitka stát před divadlem nebo před sportovištěm, mohla by stát třeba před domovech důchodců. Takže by se mohla posílit i ochrana rizikových skupin. Myslím, že mým úkolem není neonemocnět, ale ochránit rizikové skupiny, aby neonemocněly. O to budeme usilovat.