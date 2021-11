Kyjovská nemocnice vyhlásila stav hromadného postižení osob

„My už jsme se do této situace dostali minulý týden, kdy jsme chystali takzvané ARO II. Museli jsme jednoho pacienta odvézt do Fakultní nemocnice v Brně,“ řekl Právu mluvčí kyjovské nemocnice Filip Zdražil. O tom, které nemocnice převezmou péči o nové pacienty z Kyjovska ve vážném stavu, bude rozhodovat podle aktuální situace krajský koordinátor.

Jihomoravská záchranka zvažuje traumaplán, lehké případy by musely počkat

Z moravských nemocnic je situace co do zaplněnosti lůžek sice nejhorší v Kyjově, další zdravotnická zařízení se k tomu stavu blíží. Mluvčí upozornil na to, že nemocnice už narazila na personální strop. Starat se o pacienty na dýchacích přístrojích nemůže každá zdravotní sestra, a už vůbec ne dobrovolníci. „ARO a JIP jsou provozy, vyžadující vysoce kvalifikovaný personál a toho se už nedostává.