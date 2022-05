Kyjevským studentům se v Cirku La Putyka líbí. Vzájemně se obohacujeme, říká principál

Studenti akademie jsou různého věku, většinou do 20 let. Utéct z Ukrajiny museli sami, nejprve vlakem do Lvova a potom dál přes hranice. „Bylo to šílené, nejmladšímu studentovi bylo 15 let, mnozí ani neměli mezinárodní pas,“ popisuje prorektorka. Aspoň, že na slovensko-ukrajinských hranicích už na ně čekali členové pražského souboru.