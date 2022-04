Kvůli sesuvům půdy na opravované trati v Praze byly zrušeny některé spoje

K „ujetí svahu“ došlo v tomto úseku v březnu a také počátkem dubna. K zatím poslednímu „pohybu trati“ došlo v pátek 22. dubna. Od tohoto data je minimálně do pátku celý úsek průjezdný pouze po jedné traťové koleji. Zároveň došlo k omezení počtu spojů na trati. Některé byly bez náhrady odřeknuty, další jsou vedeny odklonem.

Osobní vlaky v inkriminovaných místech projíždějí pouze minimální rychlostí a strojvedoucí sledují stav trati. „V případě, že by strojvedoucí zjistil jakoukoliv mimořádnost nebo nestandardní stav na dopravní cestě, je Správa železnic naší firmou okamžitě vyrozuměna a přijímá příslušná opatření,“ konstatoval mluvčí Českých drah Petr Šťáhlavský.

Bez ohledu na to mají vlaky standardně zpoždění, na městské lince S2/S22 se pohybuje i v řádech desítek minut. To je u spoje, který má za normální situace v přepravních špičkách interval 20 minut, problém, neboť zpoždění se kontinuálně přenáší do obratů souprav. Problémy se pochopitelně dotýkají rovněž vlaků na trati 070, která spojuje Prahu a Turnov. Vlaky tak neustále čekají a dávají přednost protijedoucímu spoji.