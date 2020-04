Kvůli příspěvkům na bydlení, péči nebo dítě nebudou muset lidé na úřad práce

Změna by měla platit až do třetího čtvrtletí, pokud bude platit nouzový stav. Návrh předložil Pirátka Olga Richterová.

Lidé, kteří tyto dávky pobírají, o ně musejí žádat každé tři měsíce. Vzhledem k nouzovému stavu to tak ale nebude a peníze se budou vypočítávat z předchozích tří měsíců.

V případě, že se u nich ale něco změnilo, třeba okruh posuzovaných osob či příjmy, mohou změny poslat. Potřebné podklady pak mohou dodat, jakmile to u nich bude možné. Nové žádosti zákon neovlivní.

Neprošla ale změna na to, aby si rodiče mohli žádat o změnu výše rodičovského příspěvku měsíčně. Nyní je to po třech měsících, a tak to i zůstane.