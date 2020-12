Kvůli čerstvým stromkům si lidé přivstali

Zájem o živý stromek je podle něj rok od roku větší. Letos má být plantáž otevřena až do zlaté neděle 20. prosince. Tedy pokud bude kvůli velkému zájmu co prodávat. „Je pravda, že před Vánoci si už moc lidí nevybere, přitom všechny jsou krásné,“ poukázal muž, který se o stromky stará.

„Vzali jsme to největší, co tu bylo, byli jsme zvyklí na trošku větší, ale i tak jsme spokojeni,“ zhodnotil nákup Jan z Vratimova, když nakládal dva smrčky stříbrné na přívěsný vozík za auto. Byl mezi prvními obslouženými zákazníky. „Blázinec. Dobře, že jsme si přivstali,“ poznamenal. Stromek si vybral i Michal Poláček z nedaleké Horní Datyně. „Jen by to chtělo lepší pilku,“ podotkl.