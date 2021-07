Kuřim se postará o svoje děti z Hrušek

„Přestože žijí až v Hruškách, jsou to naši občánci a chceme se o ně postarat. Naším cílem je usnadnit jejich pěstounům veškeré práce spojené s obnovou domu, který měl po tornádu zničenou střechu,“ řekl Právu starosta města Drago Sukalovský (Kuřimská občanská liga).

S nápadem pomoci Elišce a Honzíkovi přišla vedoucí sociálního odboru kuřimského městského úřadu Taťána Sojková. Kuřimští sociální pracovníci nadále dohlížejí na to, že je o obě děti, pocházející z Kuřimi, dobře postaráno. Ihned po upozornění na osud dětí radnice dohlédla na to, aby byl dům v Hruškách bezpečně provizorně zastřešen.

Do městem vyhlášené sbírky začali lidé posílat peníze. Náklady na novou střechu se odhadují na půl milionu korun. Kuřim uvolnila i milion korun jako pomoc pro postiženou oblast.

„Vybrali jsme firmu z Blanenska, která střechu vyrábí a dodá nám ji za co nejnižší cenu. Bude vazbová a budou ji pokrývat střešní tašky. Vše by mělo být hotovo zhruba do tří týdnů,“ dodal starosta.