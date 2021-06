Kulturní akce: venku 5000 lidí, 2000 uvnitř, naznačil Babiš

„Předpokládá se, že od 1. 7. se navýší počet na kulturních akcích, to znamená, že venku by mohlo být až 5000 lidí za určitých podmínek a vevnitř až 2000,” uvedl Babiš s tím, že věc se bude řešit v pondělí na vládě.

Čau lidi! Dneska je zase speciál, má to 20 minut 😇 Ale nebojte, určitě to dáte, je tam totiž názor Pirátů na migraci z...

V pondělí bude vláda jednat rovněž o nošení ochrany dýchacích cest ve školách. „Samozřejmě jsou na to různé názory, doufejme, že to bude racionální a že to další rozhodnutí bude bezpečné a aby vyhovovalo všem,” řekl Babiš.