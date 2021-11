Kulhánek: Rozhodnutí o kanceláři běloruské opozice v Praze nechám na další vládě

„Ministerstvo má již připravené dvě varianty zřízení kanceláře běloruské opozice. Ta nejrychlejší varianta by mohla vyústit až de facto v uzavření naší ambasády v Minsku. Vzhledem k takto závažným důsledkům jsem přesvědčený, že by finální rozhodnutí o formě zřízení této kanceláře měla učinit až příští vláda. Ta totiž bude s případnými následky dále pracovat,” napsal na dotaz Novinek ministr Kulhánek.

Zkraje srpna přitom Novinkám v rozhovoru řekl, že chce o podobě adekvátního zastoupení demokratické běloruské opozice mít jasno maximálně do tří měsíců, ideálně do voleb. To se nakonec nestalo.