Kudy teče ruská ropa do Česka: Nejdelší ropovod Družba právě slaví 60 let

O několik let později trubky přivedly ropu i do českých rafinerií v Kolíně, Pardubicích, Kralupech a v Litvínově. O necelých 30 let později si surovinová závislost na Rusku vynutila výstavbu druhého ropovodu, tentokrát z německého Ingolstadtu.

O stavbě se rozhodlo v prosinci 1958, výstavba začala o dva roky později. Ropovod začíná v Rusku na východním břehu Volhy a v Bělorusku se dělí do dvou větví – severní vede do Polska a Německa, jižní přes Ukrajinu pak do Maďarska, na Slovensko a do České republiky. Kapacita ropovodu je až jeden milion barelů ropy denně.