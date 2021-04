Kúdela do Skotska být vydán nemůže

Advokáti jsou přesvědčeni, že Kúdela nemá důvod se před stíháním jakkoli skrývat. „Myslím, že nehrozí, že by byl vydán zatykač. Ale byla by vyžádána součinnost, že by se výslech konal v ČR, kam by přijeli policisté. Nebo by Kúdela odjel do Velké Británie a tam by se podrobil výslechu či trestnímu řízení,“ řekl Právu advokát Jaroslav Ortman. „To, že ho chtějí vyslechnout, je běžný postup,“ doplnil Matzner.