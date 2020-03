Krupka je proti těžbě lithia na svém území

„Průzkum a těžba nerostných surovin ohrožuje status světového dědictví, případná těžba by zasahovala do tohoto území,“ řekl novinářům místostarosta Krupky Rostislav Kadlec (KDU-ČSL) a připomněl, že od zapsání Hornické krajiny Krupka na seznam UNESCO neuplynul ještě ani rok.

„Jde o to, že by měly být prováděny terénní práce, které zahrnují jak povrchový sběr vzorků nerostů, tak také práce s těžkou technikou,“ upozornil místostarosta s tím, že jakýkoliv invazivní zásah chráněné krajiny představuje možnost vyškrtnutí ze seznamu. O případných průzkumných pracích musí UNESCO povinně informovat ministerstvo kultury.

Diamo odmítá, že by samotný průzkum, resp. existence průzkumného území, mohl být důvodem pro vyškrtnutí regionu ze seznamu UNESCO. „Například region Krušnohoří je na seznamu UNESCO, a to jak v Česku, tak v Německu, přičemž v Německu jsou v dané oblasti platná průzkumná území,“ stojí mimo jiné ve stanovisku státního podniku zaslaného Právu.

Jednou ze zasažených vyhledávaných památek by podle Kadlece byla prohlídková trasa u Štoly Starý Martin. Na bagry a další techniku by se tak naskytl pohled lidem při oblíbené jízdě lanovkou na Komáří vížku.

S případnou těžbou by navíc vznikl také problém s dopravou, jedinou silnicí vedoucí městem by jezdily denně desítky kamionů, které by kromě vytěžené horniny vozily také kyselinu sírovou. Podle místostarosty by tak devastovaly krajinu a znepříjemňovaly život místním občanům a turistům.